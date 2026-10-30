IBIDEN mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

IBIDEN hat am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36,56 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,73 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 139,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at