IBIDEN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

IBIDEN hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 117,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31,89 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 117,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 99,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 228,16 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 120,66 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 416,20 Milliarden JPY – ein Plus von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem IBIDEN 369,44 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at