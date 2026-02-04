IBIDEN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

IBIDEN hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,32 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat IBIDEN 103,14 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at