13.05.2026 06:31:29

IBIDEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IBIDEN präsentierte in der am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBIDEN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

IBIDEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 749,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 650,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,380 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat IBIDEN im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,76 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,42 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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