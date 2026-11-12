iBio gewährte Anlegern Blick in die Bücher

iBio präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

iBio vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 970,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,1 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at