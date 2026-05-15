iBio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

iBio hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei iBio ein EPS von -0,490 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at