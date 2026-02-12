iBio stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

iBio präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at