iBio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

iBio stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,320 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,750 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 75,00 Prozent zurück. Hier wurden 0,10 Millionen USD gegenüber 0,40 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at