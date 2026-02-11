ibis gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ibis hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 15,46 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

ibis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 46,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 46,01 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat ibis mit einem Umsatz von insgesamt 5,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,21 Prozent gesteigert.

