ibis hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ibis ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ibis die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,26 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,33 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,57 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,26 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at