12.11.2025 06:31:28
ibis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ibis äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte ibis 11,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,26 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
