ibis: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ibis ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ibis die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 15,11 JPY gegenüber 11,37 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,46 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at