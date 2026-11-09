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09.11.2026 06:31:29
IBJ Leasing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
IBJ Leasing hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 63,56 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 49,37 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 221,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 211,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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