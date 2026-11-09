IBJ Leasing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IBJ Leasing hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 63,56 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 49,37 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 221,40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 4,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 211,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at