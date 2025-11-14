IBJ öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IBJ hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 11,92 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 5,21 Milliarden JPY gegenüber 4,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at