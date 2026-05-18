IBJ stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IBJ äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 27,18 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBJ noch ein Gewinn pro Aktie von 16,26 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54,13 Prozent auf 7,42 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at