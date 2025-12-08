Confluen a Aktie
WKN DE: A3CS43 / ISIN: US20717M1036
08.12.2025 15:26:17
IBM accelerates cloud drive with US$11 billion Confluent deal as AI demand booms
Confluent provides technology needed to manage massive, real-time data streams for artificial intelligence models
Nachrichten zu Confluent Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
15:00
|IBM extends AI push with $11bn takeover of Confluent (Financial Times)
14:41
|IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen (dpa-AFX)
12.10.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
29.07.25
|Ausblick: Confluent A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
15.07.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)