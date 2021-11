IBM-Aktie fester: IBM-Ausgliederung Kyndryl sucht Wachstumsmöglichkeiten

Das neue Unternehmen, Kyndryl Holdings Inc soll am Donnerstagmorgen an der New Yorker Börse unter dem Symbol KD gehandelt werden. Kyndryl will Unternehmen bei der Modernisierung und Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur unterstützen und sich als einer der größten Akteure auf einem wettbewerbsintensiven Markt etablieren.

Martin Schroeter, CEO von Kyndryl, sagte, das Unternehmen erwarte für 2025 ein Umsatzwachstum, da die Kunden den Anbieter nun weniger mit der IBM-Technologie in Verbindung bringen würden.

"Der Spin ermöglicht nun einer ganz neuen Gruppe von Kunden, die das Gefühl hatten, dass wir nur dazu da sind, die IBM-Technologien zu verkaufen, eine neue Art von Diskussionen", sagte Schroeter.

Der Umsatz von Kyndryl sank 2020 um 4,6 Prozent auf 19,35 Milliarden US-Dollar. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Kyndryl meldete für das Jahr 2020 einen Nettoverlust von 2 Milliarden Dollar. Chief Financial Officer David Wyshner sagte, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr einen bereinigten Gewinn von 67 Millionen US-Dollar vor Steuern erzielte, wobei Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten sowie andere interne Umstrukturierungskosten berücksichtigt wurden. Das Unternehmen verfüge über etwa 2 Milliarden Dollar an Barmitteln bei einer Nettoverschuldung von 1,2 Milliarden Dollar, sagte er.

Laut Alastair Edwards, Chefanalyst des Marktforschungsunternehmens Canalys, gibt es für Kyndryl viele Möglichkeiten, außerhalb von IBM zu wachsen. Die Frage ist, wie effektiv das Unternehmen diese Chancen nutzen kann, sagte er.

Einige der Konkurrenten von Kyndryl sind in Bereichen wie der Unterstützung von Kunden bei der Verwaltung mehrerer Cloud-Anbieter weiter voraus.

Laut Edwards ist Kyndryl nach wie vor in hohem Maße von der Mainframe-Kundenbasis von IBM abhängig. Der Einstieg in höherwertige Dienstleistungen erfordere Investitionen in Schulungen und technische Zertifizierungen, sagte er. Außerdem müsse Kyndryl seine eigene Identität auf dem Markt etablieren, was laut Edwards einige Zeit in Anspruch nehmen wird.

Kyndryl hat sich hauptsächlich auf die Verwaltung der Rechenzentrumsausrüstung von IBM-Kunden konzentriert, ein Geschäft, das laut Schroeter schrumpft, da Unternehmen in die Cloud wechseln. "Die On-Prem-Welt schrumpft dramatisch. Und das ist es, wo Kyndryl übergewichtet ist", sagte Schroeter.

Schroeter sagte, dass Kyndryl sich nun mehr auf den globalen Markt für Managed Cloud Services konzentrieren wird, der sich im Wachstum befindet.

Das Unternehmen plant außerdem, sein Angebot im Bereich Software-Applikationsmanagement zu erweitern, so Schroeter.

IBM-Aktien zeigen sich im Handel an der NYSE zeitweise 0,80 Prozent im Plus bei 122,40 US-Dollar.

Von John McCormick

FRANKFURT (Dow Jones)