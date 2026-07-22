IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Zahlen präsentiert
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22.07.2026 22:30:00
IBM-Aktie gefragt: Höhere Erlöse und Gewinn - Analystenerwartungen nicht erfüllt
Der Technologieriese IBM blieb im zweiten Geschäftsquartal 2026 auf Ergebnisseite hinter den Erwartungen zurück. Das EPS zog von 2,31 US-Dollar vor Jahresfrist auf 2,93 US-Dollar im aktuellen Berichtsquartal an. Damit stieg der Gewinn weniger deutlich als erhofft, Analysten hatten zuvor ein EPS von 3,01 US-Dollar in Aussicht gestellt.
Bei den Erlösen zeigte sich eine leicht positive Entwicklung, nach einem Umsatz von 16,96 Milliarden US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres lagen die Umsätze im aktuellen Berichtszeitraum bei 17,16 Milliarden US-Dollar. Die Analystenschätzungen, die sich auf 17,18 Milliarden US-Dollar belaufen hatten, konnten damit knapp nicht erreicht werden.
Die IBM-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NYSE zeitweise 2,33 Prozent im Plus bei 210,56 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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