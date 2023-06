IBM-Aktie positiv: IBM bestätigt erneute Milliardenübernahme

• IBM will Apptio übernehmen• Kaufpreis: 4,6 Milliarden Dollar• Verstärkung des Softwaregeschäfts

Wie der IT-Dienstleister IBM am Montag bestätigte, wird das Softwareunternehmen Apptio übernommen. Die IBM-Aktie zeigt sich an der NYSE am Montag zeitweise 0,65 Prozent höher bei 130,27 US-Dollar, nachdem sie am Freitag mit einem Abschlag von 1,33 Prozent bei 129,43 US-Dollar geschlossen hatte.

4,6Milliarden-Dollar-Deal?

Demnach legt IBM für die Übernahme 4,6 Milliarden Dollar auf den Tisch, eine endgültige Kaufvereinbarung sei mit dem bisherigen Besitzer von Apptio, Vista Equity Partners, getroffen worden.

Apptio war selbst einst ein börsennotiertes Unternehmen, ist 2018 aber von der privaten Beteiligungsgesellschaft privatisiert worden - diese hatte rund zwei Milliarden Dollar für Apptio hingeblättert. Eigenen Angaben zufolge bietet das 2007 gegründete Unternehmen "gesicherte, umsetzbare Einblicke, auf deren Basis Sie Ihre Entscheidungen über Technologieinvestitionen treffen". Konkret bietet Apptio Online-Dienste an, die Unternehmen bei der Budgetverwaltung, Prognosen und Analysen im IT-Bereich helfen sollen. Wie Apptio selber erklärt, würde ein Großteil der Fortune-100-Unternehmen bereits die Dienste des Unternehmens in Anspruch nehmen.

Umbau bei IBM geht weiter

Für IBM bedeutet der Zukauf eine Fortsetzung des eingeleiteten Konzernumbaus. 2020 hatte der neue CEO Arvind Krishna dem über 100 Jahre alten Technologieriesen eine Verjüngungskurs verordnet.

In diesem Zusammenhang wurde das Unternehmen in zwei Sparten aufgeteilt. Die eine Sparte repräsentiert das "Urgeschäft" von IBM und wurde unter dem Namen Kyndryl an die Börse gebracht. Die zweite Sparte erwirtschaftet Umsätze mit Softwareprodukten in der Cloud, wofür sich die 34-Milliarden-Dollar-Übernahme des Cloudunternehmens Red Hat vorrangig verantwortlich zeigt. Apptio wird dann wohl im IBM-Softwarekonzern seine neue Heimat finden.



Redaktion finanzen.at