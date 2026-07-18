IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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18.07.2026 15:30:00

IBM-Aktie rauscht nach unten: Droht jetzt die große Tech-Korrektur?

Das Fahrwasser für den Aktienmarkt ist von vielen Untiefen bedroht. Was passieren kann, wenn ein Unternehmen die Erwartungen der Anleger nicht erfüllt, zeigt sich beim Tech-Konzern IBM. Sind 25 Prozent Kursverlust Vorboten einer größeren Korrektur im Tech-Sektor?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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