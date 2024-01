IBM-Aktie steigt nach Plus bei Umsatz und Gewinn

ARMONK (dpa-AFX) - Der Fokus des Computer-Konzerns IBM auf Software und Dienste zahlt sich aus. IBM steigerte den Gewinn im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um vier Prozent auf 17,4 Milliarden Dollar (16 Mrd Euro) und der Gewinn sprang von 2,7 auf rund 3,3 Milliarden Dollar hoch. Anleger ließen die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als fünf Prozent steigen.

Im vergangenen Quartal seien die Erlöse sowohl in der Software-Sparte als auch im Beratungsgeschäft gestiegen, teilte IBM nach US-Börsenschluss am Mittwoch mit. Für das laufende Jahr stellte der Konzern weiteres Umsatzwachstum in Aussicht./so/DP/he