IBM: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

IBM äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 5,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,09 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 19,69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,17 USD beziffert. Im Vorjahr waren 6,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Geschäftsjahr 67,54 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 62,75 Milliarden USD umsetzen können.

