|
30.01.2026 06:31:29
IBM: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
IBM äußerte sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurden 5,88 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBM 3,09 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 19,69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,17 USD beziffert. Im Vorjahr waren 6,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Geschäftsjahr 67,54 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 62,75 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.