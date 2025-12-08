Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
08.12.2025 15:00:31
IBM extends AI push with $11bn takeover of Confluent
Chief executive Arvind Krishna says deal will allow company to deploy generative and agentic AI ‘better and faster’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Confluent Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
15:00
|IBM extends AI push with $11bn takeover of Confluent (Financial Times)
|
14:41
|IBM will Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent kaufen (dpa-AFX)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Confluent A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: Confluent A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)