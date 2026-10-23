IBM legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IBM hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,84 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,73 Prozent auf 17,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at