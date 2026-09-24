Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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24.09.2026 23:18:37
IBM Looks Like an Underappreciated AI and Quantum Winner Hiding in a Boring Stock
Discover why IBM (NYSE: IBM) might offer a rare blend of steady cash flow, AI growth, and quantum upside, even as consulting faces short-term pressure. Watch the video below to see how patient investors could turn this volatility into an opportunity.
*This video was published on Sep. 21, 2026.
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