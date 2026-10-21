Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
22.10.2026 00:45:17
IBM posts 5% sales growth that tops estimates, says infrastructure deals came back
Its closely-watched software unit grows 8.3% to US$7.8 billion, ahead of Wall Street expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Top's Inc. Registered Shs
Analysen zu Top's Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.