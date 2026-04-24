IBM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

IBM hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,12 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,92 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,54 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at