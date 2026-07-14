IBM shares plunge 25% as customers shift spending to AI

SHIFT Aktie

SHIFT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007

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14.07.2026 15:01:54

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