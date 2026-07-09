Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
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09.07.2026 15:19:50
IBM Stock Drops After Report That Starbucks Is Using AI to Cut Its $400 Million Software Bill
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