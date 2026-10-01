IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|
01.10.2026 17:24:12
IBM Stock Rises 4% After Expanding Bob AI Platform To Self-Hosted Environments
(RTTNews) - International Business Machines Corp. (IBM) is up 4.22 percent, gaining $9.29 to $229.22 on Thursday. The move comes after IBM announced a self-hosted deployment option for IBM Bob, its agentic software development platform, allowing organizations to run the technology across on-premises, private-cloud, sovereign-cloud and air-gapped environments.
IBM is currently trading at $229.22, up from the previous close of $219.93 after opening at $230.76 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $228.30 and $234.27 during the session, with trading volume at 3.38 million shares versus average volume of 8.23 million.
IBM said the self-hosted option is designed for organizations that require greater control over data residency, security policies, AI governance and software development workflows. The offering is aimed particularly at organizations handling sensitive source code, regulated data and mission-critical infrastructure.
Shares have traded between $199.19 and $332.46 over the past 52 weeks.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
01.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
01.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
29.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
29.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|IBM Corp. (International Business Machines)
|201,00
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.