IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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01.10.2026 17:24:12

IBM Stock Rises 4% After Expanding Bob AI Platform To Self-Hosted Environments

(RTTNews) - International Business Machines Corp. (IBM) is up 4.22 percent, gaining $9.29 to $229.22 on Thursday. The move comes after IBM announced a self-hosted deployment option for IBM Bob, its agentic software development platform, allowing organizations to run the technology across on-premises, private-cloud, sovereign-cloud and air-gapped environments.

IBM is currently trading at $229.22, up from the previous close of $219.93 after opening at $230.76 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $228.30 and $234.27 during the session, with trading volume at 3.38 million shares versus average volume of 8.23 million.

IBM said the self-hosted option is designed for organizations that require greater control over data residency, security policies, AI governance and software development workflows. The offering is aimed particularly at organizations handling sensitive source code, regulated data and mission-critical infrastructure.

Shares have traded between $199.19 and $332.46 over the past 52 weeks.

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