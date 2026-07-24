IBM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

IBM hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,27 USD gegenüber 2,31 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17,16 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 16,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at