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30.10.2026 21:15:01

IBM vs. ServiceNow: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking stability often look toward established tech giants, while those chasing growth prefer cloud-native leaders. Choosing between International Business Machines (NYSE:IBM) and ServiceNow Inc. (NYSE:NOW) requires weighing legacy strength against modern expansion.

International Business Machines focuses on hybrid cloud and AI consulting, making it a cornerstone for large enterprise modernization. Conversely, ServiceNow specializes in digital workflow automation, helping companies streamline complex internal processes. Comparing these two reveals how different software models approach the digital transformation market in 2026.

International Business Machines provides enterprise technology through its hybrid cloud and AI platforms. The company maintains a broad ecosystem of partners to deliver these solutions, including Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT), Oracle Corp. (NYSE:ORCL), Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM), Samsung Electronics (OTC:SSNLF), and SAP Inc. (NYSE:SAP). In October 2026, it launched 'IBM Ready for SAP Solutions' to assist midsize businesses with ERP modernization.

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