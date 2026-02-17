|
Ibn Al-Haytham Hospital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ibn Al-Haytham Hospital hat am 15.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,1 Millionen JOD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ibn Al-Haytham Hospital einen Umsatz von 2,9 Millionen JOD eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,14 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,78 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
