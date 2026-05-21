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21.05.2026 06:31:29
Ibnsina Pharma Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ibnsina Pharma Registered hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 EGP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.
Ibnsina Pharma Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,50 Milliarden EGP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,04 Milliarden EGP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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