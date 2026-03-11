|
11.03.2026 06:31:29
Ibnsina Pharma Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ibnsina Pharma Registered hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EGP. Im Vorjahresviertel hatte Ibnsina Pharma Registered 0,160 EGP je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 21,20 Milliarden EGP gegenüber 17,44 Milliarden EGP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,760 EGP gegenüber 0,490 EGP je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,17 Prozent auf 76,60 Milliarden EGP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,84 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.