Ibnsina Pharma Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ibnsina Pharma Registered hat am 10.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EGP. Im Vorjahresviertel hatte Ibnsina Pharma Registered 0,160 EGP je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 21,20 Milliarden EGP gegenüber 17,44 Milliarden EGP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,760 EGP gegenüber 0,490 EGP je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37,17 Prozent auf 76,60 Milliarden EGP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,84 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.

