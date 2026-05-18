IBOKIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IBOKIN hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 55,04 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IBOKIN 78,77 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,54 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBOKIN einen Umsatz von 2,47 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at