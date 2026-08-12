IBOKIN stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IBOKIN lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -24,260 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 2,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,15 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at