Ibotta: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Ibotta veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,57 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at