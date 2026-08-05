Ibotta legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ibotta hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Ibotta hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,35 Prozent auf 88,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 86,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at