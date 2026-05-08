Ibotta öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ibotta hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Ibotta vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,43 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,47 Prozent auf 82,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 84,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at