Ibotta stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ibotta veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 97,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 83,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at