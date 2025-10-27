Ibrahim Fibres hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ibrahim Fibres lud am 24.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,49 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ibrahim Fibres 1,88 PKR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,91 Prozent auf 24,91 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 27,05 Milliarden PKR gelegen.

