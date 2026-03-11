Ibrahim Fibres: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ibrahim Fibres gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,13 PKR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ibrahim Fibres 2,04 PKR je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 26,22 Milliarden PKR, gegenüber 29,63 Milliarden PKR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,49 Prozent präsentiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,00 PKR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,60 PKR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 104,46 Milliarden PKR in den Büchern – ein Minus von 13,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Ibrahim Fibres 120,67 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at