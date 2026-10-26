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26.10.2026 06:31:29
Ibrahim Fibres verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ibrahim Fibres hat am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Ibrahim Fibres hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,04 PKR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 PKR je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent auf 27,96 Milliarden PKR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,91 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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