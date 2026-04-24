Ibrahim Fibres zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ibrahim Fibres hat am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,03 PKR. Im Vorjahresquartal waren 3,47 PKR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 28,89 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,72 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at