IC Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

IC Group ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IC Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IC Group -0,100 CAD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 7,8 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IC Group 6,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at