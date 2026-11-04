Icahn Enterprises: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Icahn Enterprises (NASDAQ:IEP) highlighted a sharp rebound in net asset value driven by energy gains and major asset sales. For this diversified holding company, portfolio value swings directly dictate performance. That makes capital allocation and balance sheet flexibility the critical drivers of long-term returns. Three things management said stand out.

Energy subsidiary CVI is executing a major transaction, purchasing two refineries at less than 3.5 times estimated operating profit. Expanding refining capacity at that price strengthens cash generation for the subsidiary without requiring direct equity financing from the parent company.

Icahn Enterprises completed the divestiture of automotive service provider Pep Boys, booking a $215 million pre-tax gain. Selling the operating asset cleans up the automotive footprint while freeing up fresh liquidity for higher-return opportunities.

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