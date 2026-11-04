Icahn Enterprises hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Icahn Enterprises hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Icahn Enterprises hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Icahn Enterprises im vergangenen Quartal 2,93 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Icahn Enterprises 2,64 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at