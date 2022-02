Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests präsentierte am 25.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,720 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,82 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests 1,87 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 2,75 Milliarden USD erwartet worden war.

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,320 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -7,330 USD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 10,30 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,82 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Verlust von 0,330 USD je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 11,77 Milliarden USD beziffert.

