Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Icahn Enterprises LPDepositary Units Repr Units of LP Interests gab am 06.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,130 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,00 Milliarden USD, gegenüber 2,22 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,69 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD sowie einem Umsatz von 2,00 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at